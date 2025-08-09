Bir dönem Süper Lig'i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
1. Lig ekibi Amedspor, Süper Lig'de bir dönem 30 golle gol kralı olan Mbaye Diagne'yi transfer etmek için görüşmelere başladı. Diagne, son olarak Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'den ayrıldı. Yüksek bir transfer ücreti talep eden Senegalli oyuncunun, anlaşma sağlanması durumunda Türkiye'ye döneceği belirtildi. Diagne, daha önce Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'da forma giymişti.
Yaptığı transferlerle ses getiren 1. Lig ekibi Amedspor, bu kez de Süper Lig'in eski gol kralı göz koydu. Amedspor, bir dönem Süper Lig'de attığı 30 golle gol kralı olan Mbaye Diagne'nin transferi için görüşmelere başladı.
GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI BİLE
Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'den ayrılan Senegalli oyuncunun yüksek bir rakam istediği, anlaşma sağlanırsa transferin gerçekleşeceği öğrenildi. Geride bıraktığımız günlerde Dia Saba'yı, daha öncesinde de Aytaç Kara'yı kadrosuna katan Amedspor'un Diagne'yi de transfer etmesinin ardından golcüye görkemli bir transfer karşılaşması yapmak istediği öğrenildi.
BİR DÖNEM SÜPER LİG'İ SALLAMIŞTI
Juventus, Club Brugge ve West Bromwich gibi Avrupa kulüplerinde forma giyen Diagne, Türkiye'de de Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'daki performansıyla hatırlanıyor.