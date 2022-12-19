Bir dönem sona erdi! Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Benzema, "Bugün bulunduğum yerde olmak için gereken çabayı, hataları yaptım ve bununla gurur duyuyorum. Kendi hikayemi yazdım ve bizimkisi bitiyor" ifadeleriyle Fransa Milli Takımına veda etti.

2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen Katar'a gitmeyen Karim Benzema, milli takımı bıraktığını açıkladı. Yıldız futbolcunun bu kararı doğum gününde açıklaması da ayrıca dikkat çekti.

TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Benzema şu ifadelere yer verdi, "Bugün olduğum yere gelmek için gereken çabayı ve hataları yaptım ve bununla gurur duyuyorum! Hikayemi yazdım ve bizimki bitiyor" dedi.

İşte o paylaşım: