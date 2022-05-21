Bir dönem sona erdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye veda etti - Haberler

Süper Lig'de sezonun son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal sözleşmesinin sona erdiğini belirterek camiaya veda etti.

"CAMİAMIZIN BİRLEŞMESİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

İsmail Kartal açıklamasında, "5.5 aylık süre içerisinde Samandıra personeline, ekibime ve verdiğim mesajları çok iyi anlayan Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Ben, ilk geldiğim zaman Fenerbahçe taraftarının ne istediğini biliyorum demiştim ve şu ana kadar taraftarımızın istediklerini verdik. Bunların hepsini yapan da oyuncu grubumuz. Çok iyi mücadele ederek, iyi oynayarak... Camiamızın birleşmesi beni çok mutlu etti, ben bunları hayal ederek başlamıştım. Ben ilk gün neredeysem, bugün de oradayım. Bugün itibariyle sözleşmem bitti, bundan sonrası için kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek. Fenerbahçemiz için de benim için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

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