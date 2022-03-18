Bir dönem sona erdi! Burak Yılmaz için Lille defteri kapandı
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Lille'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Chelsea'ye 2-1 kaybederek turnuvadan elenmesinin ardından Burak Yılmaz'la ilgili bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Milli futbolcunun sözleşmesinin ekonomik olarak Fransız devini zorladığı ve Burak Yılmaz'la sezon sonunda yolların ayrılacağı belirtildi.
Chelsea'yle oynanan maçta takımının tek golünü penaltıdan atan Burak Yılmaz için Lille defteri kapanıyor. Deneyimli golcünün sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılacağı belirtildi.
EKONOMİK OLARAK KULÜBÜ ZORA SOKTU
Fransız medyasında çıkan haberlere göre Lille, geçen seneki formundan çok uzak olan Burak Yılmaz'la yolları ayırma kararı aldı. Milli futbolcumuzun mevcut maaşının kulübü oldukça zorladığı öğrenilirken yeni sezonda bu ücretin karşılanamayacağı belirtildi.
BEŞİKTAŞ YA DA ADANA DEMİRSPOR
Burak Yılmaz'ın adı Süper Lig'den birçok kulüple anılırken, milli futbolcunun yeni sezonda Beşiktaş ya da Adana Demirspor forması giymesi bekleniyor.
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