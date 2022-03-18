Bir dönem sona erdi! Burak Yılmaz için Lille defteri kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir dönem sona erdi! Burak Yılmaz için Lille defteri kapandı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Lille'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Chelsea'ye 2-1 kaybederek turnuvadan elenmesinin ardından Burak Yılmaz'la ilgili bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Milli futbolcunun sözleşmesinin ekonomik olarak Fransız devini zorladığı ve Burak Yılmaz'la sezon sonunda yolların ayrılacağı belirtildi.

Chelsea'yle oynanan maçta takımının tek golünü penaltıdan atan Burak Yılmaz için Lille defteri kapanıyor. Deneyimli golcünün sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılacağı belirtildi.

EKONOMİK OLARAK KULÜBÜ ZORA SOKTU

Fransız medyasında çıkan haberlere göre Lille, geçen seneki formundan çok uzak olan Burak Yılmaz'la yolları ayırma kararı aldı. Milli futbolcumuzun mevcut maaşının kulübü oldukça zorladığı öğrenilirken yeni sezonda bu ücretin karşılanamayacağı belirtildi.

Bir dönem sona erdi! Burak Yılmaz için Lille defteri kapandı

BEŞİKTAŞ YA DA ADANA DEMİRSPOR

Burak Yılmaz'ın adı Süper Lig'den birçok kulüple anılırken, milli futbolcunun yeni sezonda Beşiktaş ya da Adana Demirspor forması giymesi bekleniyor.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor, Adana Demirpor, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Lille, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title