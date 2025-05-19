Bir devir sona eriyor! Rakitic'ten futbola veda

Bir devir sona eriyor! Rakitic'ten futbola veda
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Dünya futbolunun efsane önemli isimlerinden biri olan Hırvat futbolcu Ivan Rakitic, sezon sonunda futbola veda edeceğini açıkladı.

Kariyeri boyunca birçok önemli takımda forma giyen ve başarısıyla adından söz ettiren Hırvat yıldız Ivan Rakitic futbola veda ediyor. Rakitic, sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Hajduk Split forması giyen tecrübeli futbolcu, ligin son haftasında oynanacak Şibenik maçında kariyerinin son maçına çıkacak. Bu sezon takımıyla 38 maça çıkan Rakitic, bu maçlarda 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

KARİYERİ VE RAKAMLARI

Rakitic, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere 4 La Liga, 4 Kral Kupası ve birçok uluslararası kupa kazandı. Yıldız isim, Sevilla ile 2 Avrupa Ligi, Basel ile de İsviçre Kupası'nı kazandı. Milli takımda da büyük sükse yapan deneyimli oyuncu, Hırvatistan Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda final oynayıp gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kariyerinde toplam 886 maça çıkan Rakitic, 125 gol ve 141 asistlik skor katkısıyla oynadı. 37 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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