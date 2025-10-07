Haberler

Bir devir sona eriyor! Jordi Alba'dan futbola veda

Bir devir sona eriyor! Jordi Alba'dan futbola veda
MLS ekibi Inter Miami forması giyen İspanyol sol bek oyuncusu Jordi Alba, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Bir dönemin dünyanın en iyi sol beklerinden biri olarak gösteren ve şu sıralar MLS ekibi Inter Miami forması giyen İspanyol oyuncu Jordi Alba, futbola veda ediyor.

EMEKLİLİK KARARI ALDI

36 yaşındaki efsane sol bek oyuncusu Jordi Alba, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Alba, daha sonrasında Cornella, Gimnastik, Valencia, Barcelona ve Inter Miami formaları giydi.

KAZANDIĞI KUPALAR

Jordi Alba, kariyerinde 6 La Liga, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Şampiyonası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Uluslar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5 İspanya Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 1 MLS şampiyonluğu, 1 Amerika Kupası olmak üzere toplamda 21 kupa kazandı.

Cemre Yıldız - Spor
