Bir bu eksikti! Fenerbahçe kabusu yaşadığı Rennes maçında yıldız futbolcusunu sakatlığa kurban verdi
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Fenerbahçe'nin savunmadaki en önemli isimlerinin başında gelen Gustavo Henrique Rennes maçında sakatlandı. Uruguaylı stoper, yerini Alioski'ye bıraktı.
Avrupa Ligi B Grubu liderlik maçında Rennes ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, en önemli yıldızlarından birini sakatlığa kurban verdi.
HENRIQUE TOPSUZ ALANDA KENDİSİNİ YERE BIRAKTI
Karşılaşmanın 57. dakikasında Fenerbahçe savunmasının en önemli isimlerinden Gustavo Henrique, topsuz alanda kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.
FENERBAHÇE 4'LÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ
Uruguaylı stoper için sağlık ekipleri sahaya girerken, Henrique oyuna devam edemedi. Yıldız savunmacının yerine oyuna Alioski dahil olurken, sarı-lacivertliler 4'lü savunmaya döndü.
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