Bioderma Pro Beach Tour Marmaraereğlisi Etabı D-Smart'ta Canlı Yayınlanacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Marmaraereğlisi Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour Marmaraereğlisi Etabı, D-Smart'ta ekrana gelecek. Hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde büyük heyecana sahne olacak organizasyonda şampiyonlar D-Smart ekranlarında belli olacak. Bioderma Pro Beach Tour Marmaraereğlisi Etabı'nda 20 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalar saat 10: 30'dan itibaren gün boyunca D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.