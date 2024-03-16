Üye Girişi
Haberler

Binlerce etkileşim aldı! Herkes, İsmail Kartal'ın kura çekimindeki halini konuşuyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleştiği kura çekiminde teknik direktör İsmail Kartal'ın rahat hali sosyal medyada viral oldu. Kartal'ın rahat tavırları binlerce etkileşim aldı.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

İSMAİL KARTAL'IN RAHATLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

İsmal Kartal ve futbolcuların kura çekimini izlediği anlar kulüp hesabından paylaşıldı. İsmail Kartal'ın o anlarda hayli rahat olması ise sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

DZEKO MESAJI VERDİ

Kura çekimini izleyen oyuncular arasında Kaptan Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Rade Krunic ve Jayden Oosterwolde olduğu görülürken Teknik Direktör İsmail Kartal da kameralara yansıdı. Kurada Olympiakos'un çıkmasının ardından eski takım arkadaşı Stevan Jovetic'e gülümseyerek bir mesaj gönderen Edin Dzeko, "Orada görüşmek üzere Jovetic" dedi.

Haberler.com / Şahin Solak - Spor

İsmail Kartal Olympiacos Fenerbahçe Sosyal Medya Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Kamil Ergün kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gebze Belediye Başkan adayı Kamil Ergün kaç yaşında, nereli? Ercan Oğuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli? Uğur Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Çetin kaç yaşında, nereli? Veysel Ekinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci kaç yaşında, nereli? Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli? Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title