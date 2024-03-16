Binlerce etkileşim aldı! Herkes, İsmail Kartal'ın kura çekimindeki halini konuşuyor

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

İSMAİL KARTAL'IN RAHATLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

İsmal Kartal ve futbolcuların kura çekimini izlediği anlar kulüp hesabından paylaşıldı. İsmail Kartal'ın o anlarda hayli rahat olması ise sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

DZEKO MESAJI VERDİ

Kura çekimini izleyen oyuncular arasında Kaptan Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Rade Krunic ve Jayden Oosterwolde olduğu görülürken Teknik Direktör İsmail Kartal da kameralara yansıdı. Kurada Olympiakos'un çıkmasının ardından eski takım arkadaşı Stevan Jovetic'e gülümseyerek bir mesaj gönderen Edin Dzeko, "Orada görüşmek üzere Jovetic" dedi.