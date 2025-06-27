Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor

Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor
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Gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek Bucaspor 1928'de binlerce taraftar kapanan Bucaspor'un yabancı futbolcularından Dady'e olan 1,5 milyon euro tutarına ulaşan borç nedeniyle transfer yasağı alan kulübe destek aramak için sokağa çıkacak.

TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi belirsizliğin hakim olduğu Bucaspor 1928'de binlerce taraftarlar ayağa kalktı.

PARA TOPLAMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKACAKLAR

Sarı-lacivertliler, kapanan Bucaspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2010-2011 sezonunda forma giyen yabancı futbolculardan Dady'e olan 1,5 milyon Euro tutarına ulaşan borç nedeniyle transfer yasağı alan kulübe destek aramak için sokağa çıkacak.

Bucalılar, 5 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de Buca'nın kalbi olan Şirinyer Forbest Caddesi'nde kortej düzenlenecek. Şirinyer'de binlerce Bucalı, kulüplerine tüm İzmir'den yardım sağlamak için seslerini gür bir şekilde yükseltecek. FIFA, Bucaspor'un borcunu kulübün devamı olan Bucaspor 1928'e yansıtmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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