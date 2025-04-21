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Bin 900 rakımlı dağın zirvesinde Türk Bayrağı açtılar

Bin 900 rakımlı dağın zirvesinde Türk Bayrağı açtılar
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Çankırı'da yürüyüş etkinliği düzenleyen dağcılar, bin 900 rakımlı Ilgaz Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağı açarak şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Çankırı'da yürüyüş etkinliği düzenleyen dağcılar, bin 900 rakımlı Ilgaz Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağı açarak şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Çankırı'da 'Milli Egemenlik' temasıyla düzenlenen yürüyüş etkinliği kapsamında, Ankara ve Düzce'den de katılan toplam 20 dağcı, bin 900 rakımlı Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmandı. Dağcılık Spor Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen tırmanışta, zorlu araz şartlarına rağmen sporcular zirveye ulaşmayı başardı. Çankırı-Kastamonu sınırlarında yer alan Ilgaz Dağı'nın zirvesinde son bulan etkinlik, milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla dikkat çekti. Dağcılar, Türk bayrağı açarak şehitler anısına saygı duruşunda bulundu, dualar edildi. - ÇANKIRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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