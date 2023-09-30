Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor, namağlup serisini sürdürdü.

Bileklerini kimse bükemiyor! Atakaş Hatayspor, EMS Yapı Sivasspor engelinde de 3 puan bırakmadı

EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Volkan Demirel'in öğrencileri ile Servet Çetin'in öğrencileri arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

SADECE 1 GALİBİYETLERİ VAR

Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından Sivasspor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Servet Çetin yönetimindeki Yğidolar'ın sadece 1 galibiyeti bulunuyor.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Hatayspor ile bu sonuçla puanını 11 yaptı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Volkan Demirel'in ekibi namağlup serisini sürdürdü.