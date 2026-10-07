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Bilecikli taekwondocu Elçin Berra Tuzsuz, Bükreş'teki Avrupa seçmelerine davet edildi

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Bilecikli taekwondocu Elçin Berra Tuzsuz, Bükreş'teki Avrupa seçmelerine davet edildi
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Bilecikli taekwondo sporcusu Elçin Berra Tuzsuz 26-28 Kasım 2026'da Bükreş'te yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine davet edildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir sporcunun başarısından memnuniyet duyduğunu belirterek kendisini tebrik etti.

Bilecikli taekwondo sporcusu Elçin Berra Tuzsuz, Türkiye'yi Romanya'da temsil edecek.

Bilecik'te 4 yıl önce "Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında taekwondoya kazandırılan Elçin Berra Tuzsuz, elde ettiği dereceyle Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine davet edildi. Elçin Berra Tuzsuz, Batı Grubu Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası Elemelerinde başarılı bir derece elde etti. Ardından Tuzsuz elde ettiği bu başarıyla 26-28 Kasım 2026 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine davet edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcunun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında keşfettiğimiz ve 4 yıl önce taekwondoya kazandırdığımız Elçin Berra Tuzsuz'un bugün geldiği nokta bizler için büyük bir gurur. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörümüz Hanife Yıldız'ı tebrik ediyor, Milli Takım Seçmelerinde Elçin Berra'ya başarılar diliyorum. İnşallah kendisini milli takım formasıyla da görerek bu gururu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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