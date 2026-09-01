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Bilecikli Sporculardan Muay Thai'de Türkiye Üçüncülüğü

Bilecikli Sporculardan Muay Thai'de Türkiye Üçüncülüğü
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İstanbul'da düzenlenen Yeşilay Minik-Yıldız Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular Esfira Celil ve Eren Kılınç, kendi kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. Antrenör Burak Buğday, bu başarılardan dolayı büyük sevinç duyduklarını belirtti.

Bilecikli sporcular Yeşilay Minik-Yıldız Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti.

İstanbul Başakşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Yeşilay Minik-Yıldız Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i başarıyla temsil eden sporcular iki Türkiye üçüncülüğü elde etti. Esfira Celil +60 kilogramda Minik Bayanlar Kategorisinde, Eren Kılınç 60 kilogramda Yıldız Erkekler Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldular. Sporcuların antrenörü Burak Buğday, Esfira Celil ve Eren Kılınç'ın elde ettiği başarılardan dolayı büyük sevinç yaşadıkları söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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