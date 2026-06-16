Bilecikli sporculardan gururlandıran başarı

Bilecikli sporcular önemli dereceler elde ederek şehri gururlandırdı.

Zonguldak'ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada 65 kilogram kategorisinde mücadele eden Ahmet Altınay Türkiye ikincisi olurken, aynı kategoride yarışan İsmail Ayas ise Türkiye üçüncüsü olarak madalya kazandı. Elde edilen derecelerle Bilecik'i başarıyla temsil eden sporcuların performansı takdir topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ise yaptığı açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı