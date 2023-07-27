Bilecikli Sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakalarında 6 Madalya Kazandı

İzmir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları'nda Bilecikli sporcular 6 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ecrin Turunç altın madalya, Berra Kıral gümüş madalya, Buğlem Eslem, Orhan Elvan, Ahmet Buğra Talih ve Osman Ulaş Yavaş ise bronz madalya kazandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları'nda Bilecikli sporcular 6 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

İzmir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları'nda Bilecikli sporcular damga vurdu. 34 kilogramda Ecrin Turunç altın madalya, 54 kilogramda Berra Kıral gümüş madalya, 54 kilogramda Buğlem Eslem, 56 kilogramda Orhan Elvan, 48 kilogramda Ahmet Buğra Talih ve 32 kilogramda Osman Ulaş Yavaş bronz madalyalarla kente döndü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başarı elde eden tüm sporcu ve antrenörlerine tebrik ederek, başarıların devamını diledi. - BİLECİK