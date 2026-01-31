Haberler

Bilecikli sporcu işitme engelliler şampiyonasından dereceyle döndü

Bilecikli sporcu Zeynep Ada Meşe, Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Şampiyonası'nda Karışık Çiftler kategorisinde birinci, Tek Kızlar kategorisinde ise üçüncü olarak döndü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Zeynep Ada Meşe, Karışık Çiftler kategorisinde partneri Aras Çetindaş ile birlikte birinci oldu. Meşe, Tek Kızlar kategorisinde ise üçüncülük elde etti. Elde edilen dereceler sonrası Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcu ve antrenörünü tebrik etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bilecikli sporcumuz Zeynep Ada Meşe'yi ve antrenörü Şermin Arslan Öztürk'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
