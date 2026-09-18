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Bilecikli sporcu Avrupa Kuraş Şampiyonu oldu

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Bilecikli sporcu Avrupa Kuraş Şampiyonu oldu
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Bilecikli kuraş sporcusu Mikail Zaloğlu, Avrupa Kuraş Şampiyonu oldu.

Bilecikli kuraş sporcusu Mikail Zaloğlu, Avrupa Kuraş Şampiyonu oldu.

Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'na 17 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Türkiye'yi temsil eden Bilecikli sporcu Mikail Zaloğlu, 120 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarıdan dolayı Zaloğlu ve antrenörü Serkan Can'ı tebrik ederek, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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