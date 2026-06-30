Haberler

Bilecikli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu

Bilecikli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de düzenlenen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden Ahmet Altınay, 65 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Bilecikli sporcu Ahmet Altınay Türkiye üçüncüsü oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden Ahmet Altınay, 65 kilogram kategorisinde mücadele etti. Zorlu karşılaşmaların ardından başarılı bir performans sergileyen Altınay, Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı. Müsabakaların ardından elde edilen derece Bilecik spor camiasında sevinçle karşılandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı

CHP'li belediye başkanı tutuklandı
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
'Laik Atak' başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınıyordu! Melek Ege hayatını kaybetti

"Laik atak" videosuyla tanınıyordu! Genç fenomenden kahreden haber
Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti

Nadir olayın adresi İran! Volkandan lav yerine bakın ne fışkırdı
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli

6 kişiyi öldüren saldırgan Türk çıktı