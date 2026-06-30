Bilecikli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu

Bilecikli sporcu Ahmet Altınay Türkiye üçüncüsü oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden Ahmet Altınay, 65 kilogram kategorisinde mücadele etti. Zorlu karşılaşmaların ardından başarılı bir performans sergileyen Altınay, Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı. Müsabakaların ardından elde edilen derece Bilecik spor camiasında sevinçle karşılandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı