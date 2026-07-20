Haberler

Bilecikli minik güreşçilerden çifte başarı

Bilecikli minik güreşçilerden çifte başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde Bilecikli sporcular Bilgehan Yılmaz bronz madalya, Yunus Emre Özkan ise Türkiye beşinciliği kazandı.

Bilecikli minik güreşçiler Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde bronz madalya ve Türkiye beşinciliği elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde Bilecik'i temsil eden sporcular, gösterdikleri performansla önemli derecelere imza attı. 13 Yaş 57 kilogram kategorisinde mindere çıkan Bilgehan Yılmaz, rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu. 8-9 Yaş kategorisinde mücadele eden Yunus Emre Özkan ise başarılı performansıyla Türkiye beşinciliğini elde ederek Bilecik'e bir başarı daha kazandırdı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Sporcularımızı ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimiz Murat Aktel ile Musa Göksu'yu tebrik ediyor, şampiyonanın devamında başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa

Adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'u zora sokacak bilirkişi raporu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantinli Paredes maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi

Hazmedemedi! Maç biter bitmez önüne gelene saldırıp yere indirdi
Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı: Türkiye'den 3 isim

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı
Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı

Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı
Haliç'teki gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı: Kaptan adliyeye sevk edildi

Haliç'teki ölümlü gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti'ye transfer kulisi İYİ Parti'yi karıştırdı! Gürban'dan Kavuncu'ya zehir zemberek tepki

AK Parti'ye transfer kulisi partiyi karıştırdı! Birbirlerine girdiler
Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Nico Williams, altın madalyasını Sahra Çölü’nü aşan annesine hediye etti

Tarihi geceye damga vuran görüntü! Herkes eğlendiği sırada...