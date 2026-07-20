Bilecikli minik güreşçilerden çifte başarı

Bilecikli minik güreşçiler Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde bronz madalya ve Türkiye beşinciliği elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde Bilecik'i temsil eden sporcular, gösterdikleri performansla önemli derecelere imza attı. 13 Yaş 57 kilogram kategorisinde mindere çıkan Bilgehan Yılmaz, rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu. 8-9 Yaş kategorisinde mücadele eden Yunus Emre Özkan ise başarılı performansıyla Türkiye beşinciliğini elde ederek Bilecik'e bir başarı daha kazandırdı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Sporcularımızı ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimiz Murat Aktel ile Musa Göksu'yu tebrik ediyor, şampiyonanın devamında başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı