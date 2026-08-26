Bilecikli Judocular Uluslararası Şampiyonada Derece Elde Etti
Bilecikli judocular, 1. Uluslararası Yıldızlar ve Gençler Judo Şampiyonası'nda önemli başarılar kazandı. 6 ülke, 25 il ve 300 sporcunun katıldığı organizasyonda Ahmet Buğra Kısa yıldızlar 90 kiloda şampiyon olurken, Cebrail Zaloğlu ve Muzaffer Buğra Sezer üçüncülük elde etti. İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuların yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ettiğini belirterek, antrenör Serkan Can ve sporcuları tebrik etti.
Bilecikli judocular, 1. Uluslararası Yıldızlar ve Gençler Judo Şampiyonası'nda uluslararası başarı elde etti.
6 ülke, 25 il ve 300 sporcunun katıldığı organizasyonda Bilecikli sporcular, farklı kategorilerde derece elde etti. Yıldızlar kategorisi 90 kiloda mücadele eden Ahmet Buğra Kısa şampiyon olurken, +90 kiloda Cebrail Zaloğlu üçüncü oldu. Gençler kategorisi +100 kiloda ise Muzaffer Buğra Sezer bronz madalyanın sahibi oldu.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuların müsabakaların ardından 3 günlük ortak çalışma kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ettiğini belirterek, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.