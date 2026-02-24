Bilecik U15 Gençler Ligi kıran kırana geçiyor

Bilecik U15 Gençler Ligi'nde 2'inci hafta geride kalırken, 1299 Bilecik Spor Kulübü ve Osmanelispor 2'de 2 yaptılar.

Bilecik U15 Gençler Ligi'nde 2'inci hafta geride kalırken oynanan 3 müsabakada adeta gol yağmuru yaşanırken, fileler 18 kez havalandı. Osmanelispor kendi evinde Söğütspor'u 10-0'lık skorla geçerken, 1299 Bilecik Spor Kulübü zorlu Vitraspor deplasmanında 3-2 kazanması bildi. Gruptaki son müsabakada Ertuğrulspor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'a 3-0 yenildi. Bu sonuçlar sonrası ligde 2'de 2 yapan 1299 Bilecik Spor Kulübü ve Osmanelispor 6'şar puanla zirveyi paylaştılar. 3'er puanla Vitraspor ve Bilecik Gençlerbirliği Spor liderleri takip ederken, Söğütspor ve Ertuğrulspor henüz ligde puanla tanışamadı.

Ligin 3'üncü haftasında 28 Şubat Cumartesi günü Söğütspor- Bilecik Gençlerbirliği Spor, 1 Mart Pazar günü ise, Vitraspor- Ertuğrulspor karşı karşıya gelecek. Ligde liderliği ilgilendirecek maçta ise pazar günü saat 13.00'da Osmaneli İlçe Stadı'nda Osmanelispor-1299 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı