Haberler

Bilecik U15 Gençler Ligi kıran kırana geçiyor

Bilecik U15 Gençler Ligi kıran kırana geçiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik U15 Gençler Ligi'nde 2'inci hafta geride kalırken, 1299 Bilecik Spor Kulübü ve Osmanelispor 2'de 2 yaptılar.

Bilecik U15 Gençler Ligi'nde 2'inci hafta geride kalırken, 1299 Bilecik Spor Kulübü ve Osmanelispor 2'de 2 yaptılar.

Bilecik U15 Gençler Ligi'nde 2'inci hafta geride kalırken oynanan 3 müsabakada adeta gol yağmuru yaşanırken, fileler 18 kez havalandı. Osmanelispor kendi evinde Söğütspor'u 10-0'lık skorla geçerken, 1299 Bilecik Spor Kulübü zorlu Vitraspor deplasmanında 3-2 kazanması bildi. Gruptaki son müsabakada Ertuğrulspor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'a 3-0 yenildi. Bu sonuçlar sonrası ligde 2'de 2 yapan 1299 Bilecik Spor Kulübü ve Osmanelispor 6'şar puanla zirveyi paylaştılar. 3'er puanla Vitraspor ve Bilecik Gençlerbirliği Spor liderleri takip ederken, Söğütspor ve Ertuğrulspor henüz ligde puanla tanışamadı.

Ligin 3'üncü haftasında 28 Şubat Cumartesi günü Söğütspor- Bilecik Gençlerbirliği Spor, 1 Mart Pazar günü ise, Vitraspor- Ertuğrulspor karşı karşıya gelecek. Ligde liderliği ilgilendirecek maçta ise pazar günü saat 13.00'da Osmaneli İlçe Stadı'nda Osmanelispor-1299 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini

Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü

Fener taraftarını kahreden görüntü!
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor