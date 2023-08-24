Bilecik U14 Gençler Ligi 2023-2024 Sezonu Takımları Belli Oldu

Bilecik U14 Gençler Ligi'nin 2023-2024 sezonu için kur'a çekimi yapıldı ve lige 4 takım katıldı. Lig, 10 Eylül tarihinde başlayacak.

Bilecik U14 Gençler Ligi 2023-2024 futbol sezonun kur'a çekimi gerçekleşirken, lige 4 takım katıldı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri binasında gerçekleştirilen kur'a çekimine Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, BAL Denetçisi İsmail Özdil lige katılacak takımların kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı.

Kulüp başkan ve yöneticilerin çektikleri kur'a sonucu Bilecik U14 Gençler Ligi 10 Eylül tarihlerinde başlayacak. Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, takımlara başarılar dileyerek, "10 Eylül günü başlayacak ligimi çift devreli oynanacak. Teknik heyet ve futbolcularına başarılar diler, kazasız, sakatlık olmadan bir lig olmasını temenni ederim" dedi.

Öte yandan ligde 1308 Osmaneli Belediyespor, Söğütspor, Güneşspor ve 1299 Bilecik Kulübü katıldı. 1969 Bilecik Kulübünün bu yıl lige katılmaması gözlerden kaçmadı. - BİLECİK