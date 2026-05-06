Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kaldı

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde A ve B Gruplarında 4'üncü hafta geride kalırken, fileler 27 kez havalandı.

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 5 takımlı A Grubu'nda oynanan 2 müsabakada fileler 5 kez havalandı. Grubun lideri Bozüyük Gücüspor haftayı BAY geçerken, Bozüyük derbisinde Vitraspor, Bozüyükspor'u 2-1 yendi. 1299 Bilecikspor Kulübü zorlu rakibi 4 Eylülspor karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligde 3'te 3 yapan Bozüyük Gücüspor 9 puanla liderliği sürdürürken, 5 puanlı 1299 Bilecikspor Kulübü lideri takip etti.

Grupta bugün Bozüyük Gücüspor- Bozüyükspor ve Vitraspor-4 Eylülspor maçları oynanacak. 1299 Bilecikspor Kulübü haftayı BAY geçecek.

B Grubu'ndan gol yağmuru

6 takımlı B Grubu'nda oynanan 3 müsabakada adeta gol yağmuru yaşandı. Grubun lideri Lefke Birlikspor, Osmanelispor'u 7-0'lık sonuçla geçerken, Vezirhanspor kendi evinde BUFA'ya 7-0 yenildi. Söğütspor ise, kendi evinde Bilecik Gençlerbirliğispor'u 8-0'lık skorla geçti. Grupta 3'te 3 yapan Lefke Birlikspor puanla liderliği sürdürdü.

Grupta bugün BUFA-Söğütspor, Lefke Birlikspor- Vezirhanspor ve Bilecik Gençlerbirliğispor- Osmanelispor maçları oynanacak. - BİLECİK

