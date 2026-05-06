Haberler

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kaldı

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 4. hafta geride kalırken, A ve B Gruplarında toplamda 27 gol atıldı. A Grubu'nda Bozüyük Gücüspor liderliğini sürdürürken, B Grubu'nda Lefke Birlikspor etkileyici performans sergiliyor.

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde A ve B Gruplarında 4'üncü hafta geride kalırken, fileler 27 kez havalandı.

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 5 takımlı A Grubu'nda oynanan 2 müsabakada fileler 5 kez havalandı. Grubun lideri Bozüyük Gücüspor haftayı BAY geçerken, Bozüyük derbisinde Vitraspor, Bozüyükspor'u 2-1 yendi. 1299 Bilecikspor Kulübü zorlu rakibi 4 Eylülspor karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligde 3'te 3 yapan Bozüyük Gücüspor 9 puanla liderliği sürdürürken, 5 puanlı 1299 Bilecikspor Kulübü lideri takip etti.

Grupta bugün Bozüyük Gücüspor- Bozüyükspor ve Vitraspor-4 Eylülspor maçları oynanacak. 1299 Bilecikspor Kulübü haftayı BAY geçecek.

B Grubu'ndan gol yağmuru

6 takımlı B Grubu'nda oynanan 3 müsabakada adeta gol yağmuru yaşandı. Grubun lideri Lefke Birlikspor, Osmanelispor'u 7-0'lık sonuçla geçerken, Vezirhanspor kendi evinde BUFA'ya 7-0 yenildi. Söğütspor ise, kendi evinde Bilecik Gençlerbirliğispor'u 8-0'lık skorla geçti. Grupta 3'te 3 yapan Lefke Birlikspor puanla liderliği sürdürdü.

Grupta bugün BUFA-Söğütspor, Lefke Birlikspor- Vezirhanspor ve Bilecik Gençlerbirliğispor- Osmanelispor maçları oynanacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP kurultay davası ertelendi

CHP kurultay davasında yeni karar
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklu belediye başkanı, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el kondu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye'den gelen cehennem

Gizli silah korkuttu: Türkiye'den gelen cehennem
Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi

Kıyıya sürüklenen gizemli cisim ülkeyi alarma geçirdi
Fenerbahçe başkan adayından Muhammed Salah bombası

Fenerbahçe'den Salah bombası
Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

İç çamaşırsız sahneye çıkan Defne'nin görüntüleri olay oldu
Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin

Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: O ilimizin adı değiştirilsin