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Bilecik'ten Ömer Bilgin, Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı'nda Şampiyon Oldu

Bilecik'ten Ömer Bilgin, Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı'nda Şampiyon Oldu
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Ankara'da düzenlenen '8. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı'na katılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Ömer Bilgin, 52 sporcunun yarıştığı organizasyonda birincilik elde etti.

Ankara'da düzenlenen '8. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı'na Bilecik'ten katılım sağlayan Ömer Bilgin, 52 sporcunun katıldığı yarışta gösterdiği üstün performansla 1'incilik elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 8. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi. Ankara'da gerçekleştirilen organizasyona Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bozüyük Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ömer Bilgin katılım sağladı. Eymir Gölü ormanlık arazisinde gerçekleştirilen ve 10 üniversitenin katıldığı organizasyonda, sporcular zorlu ve tehlikeli bir parkurda kıyasıya rekabet etti. Teknik beceri, dayanıklılık ve yüksek konsantrasyon gerektiren yarışta Bilgin, parkurun tüm zorluklarına rağmen sergilediği başarılı sürüşüyle 52 sporcunun katıldığı yarışta şampiyon oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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