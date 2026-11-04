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Bilecik'te yıldız kızlar voleybol heyecanı İstasyon Salonu'nda başladı

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Bilecik'te yıldız kızlar voleybol heyecanı İstasyon Salonu'nda başladı
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Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamındaki Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda başladı. İl Müdürü Ramazan Demir, okul sporlarının çocukların fiziksel ve sosyal gelişimi ile takım ruhuna katkı sağladığını söyledi.

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları başladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda başlayan müsabakalarda yıldız kızlar, okullarını en iyi şekilde temsil edebilmek için sahaya çıktı. Heyecanlı karşılaşmalara sahne olan organizasyonda sporcular, mücadeleleriyle dikkat çekti.

"Okul sporları, çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi açısından büyük önem taşıyor"

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, okul sporlarının gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Okul sporları, çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi, takım ruhunu kazanması ve yeteneklerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, okullarımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum. Sporcularımızın centilmence mücadele edeceği güzel bir organizasyon olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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