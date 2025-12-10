Bilecik'te Yıldız Erkekler Futbol Müsabakaları tamamlandı

Bilecik'te Okul Sporları Yıldız Erkekler Futbol Müsabakaları tamamlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futbol Müsabakaları kapsamında Kınık Ortaokulu-Vezirhan Ortaokulu ile Murat Hüdavendigar Ortaokulu- Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu arasında çekişmeli karşılaşmalar gerçekleştirildi. Öğrencilerin hem sportif gelişimlerini hem de okul başarısını desteklemeyi amaçlayan organizasyonda müsabakalar yoğun ilgiyle takip edildi. Genç sporcuların centilmence mücadele ettiği turnuvada okullar arasındaki rekabet renkli görüntülere sahne oldu. Programın düzenlenmesine katkı sağlayan öğretmenler, antrenörler ve sporculara teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, turnuvanın öğrencilere hem spor disiplini hem de takım ruhu kazandırdığını ifade etti.

Ramazan Demir, "Okul Spor Faaliyetleri Yıldız Erkekler Futbol Müsabakaları heyecan dolu karşılaşmalarla devam ediyor. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize ve okullarımıza teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK