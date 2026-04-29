Bilecik'te yetenek taramasıyla geleceğin yıldızları ortaya çıkıyor

Bilecik'te gerçekleştirilen yetenek taramasıyla geleceğin yıldızları ortaya çıkıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocukların sportif potansiyellerini keşfetmek amacıyla yetenek taraması çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan taramalarda çocukların yetenekleri belirlenerek, uygun spor branşlarına yönlendirmeler yapıldı. Kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, çocukların erken yaşta spora kazandırılması ve doğru branşlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Uzman ekipler tarafından yapılan ölçüm ve değerlendirmelerle sporcu adaylarının fiziksel kapasiteleri analiz edildi.

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sağlıklı, aktif ve sporla büyüyen bir nesil için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

