Bilecik'te Yaz Spor Okulları Karate Antrenmanları Devam Ediyor
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları çerçevesinde çocuklar, Atatürk Spor Salonu'nda karate eğitimleri alarak yaz tatillerini hem eğlenceli hem de verimli geçiriyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerle çocuklara disiplin, özgüven ve takım ruhu aşılanıyor.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları kapsamında Atatürk Spor Salonu'nda karate antrenmanları tüm hızıyla devam ediyor.
Yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmek isteyen çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde karate eğitimleri alarak fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sürdürüyor. 'Hem eğleniyor, hem gelişiyoruz; sporla dolu yaz günlerinin tadını çıkarıyoruz' sloganıyla yola çıkan GSB Yaz Spor Okulları, çocukları spora teşvik ederken aynı zamanda disiplin, özgüven ve takım ruhu kazandırmayı hedefliyor. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor