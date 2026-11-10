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Bilecik'te taekwondo yıldızlar il birinciliğinde madalyalar sahiplerine verildi

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Bilecik'te taekwondo yıldızlar il birinciliğinde madalyalar sahiplerine verildi
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Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi, İl Müdürü Ramazan Demir sporculara, antrenörlere ve hakemlere teşekkür etti.

Bilecik'te düzenlenen taekwondo müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Gerçekleştirilen müsabakalarda yıldız sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Karşılaşmaların ardından başarılı olan sporculara madalyaları takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Mücadele eden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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