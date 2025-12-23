Haberler

Bilecik'te geleceğin sporcuları taekwondo minderinde yetişiyor

Bilecik'te geleceğin sporcuları taekwondo minderinde yetişiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında taekwondo antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde düzenleniyor. Sporcuların fiziksel gelişimi, özgüvenleri ve koordinasyon becerileri üzerine odaklanılıyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında geleceğin sporcuları taekwondo minderinde yetişiyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesindeki taekwondo antrenmanları, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Antrenman programlarında sporcular; dinamik ısınma bölümleri, hız ve çeviklik uygulamaları, teknik tekme çalışmaları, güç egzersizleri ile ritmi artıran mini mücadelelerle kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiriliyor. Disiplinli ve güvenli bir ortamda yapılan çalışmalarda sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüven, denge ve koordinasyon becerilerinin de artırılması hedefleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımız aracılığıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi erken yaşta sporla buluşturuyoruz. Taekwondo gibi branşlarla disiplinli, özgüveni yüksek ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

Okul müdürünü tüfekle vuran öğrenci için karar verildi
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
title