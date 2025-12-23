Bilecik'te geleceğin sporcuları taekwondo minderinde yetişiyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında geleceğin sporcuları taekwondo minderinde yetişiyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesindeki taekwondo antrenmanları, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Antrenman programlarında sporcular; dinamik ısınma bölümleri, hız ve çeviklik uygulamaları, teknik tekme çalışmaları, güç egzersizleri ile ritmi artıran mini mücadelelerle kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiriliyor. Disiplinli ve güvenli bir ortamda yapılan çalışmalarda sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüven, denge ve koordinasyon becerilerinin de artırılması hedefleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımız aracılığıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi erken yaşta sporla buluşturuyoruz. Taekwondo gibi branşlarla disiplinli, özgüveni yüksek ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. - BİLECİK