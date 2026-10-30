Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te okul sporları genç erkekler basketbolunda dereceye girenler madalya aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te okul sporları genç erkekler basketbolunda dereceye girenler madalya aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol Müsabakalarında dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi. İl Müdürü Ramazan Demir, okul sporlarının takım ruhu ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek sporcuları tebrik etti.

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri Genç Erkekler Basketbol Müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalarda genç sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından başarılı olan takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

"Okul sporları takım ruhu ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor"

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakalara katılan sporcuları ve emeği geçenleri tebrik ederek, "Okul sporları, gençlerimizin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra takım ruhu ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor. Müsabakalara katılan tüm okullarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı

Türkiye'yi alarma geçiren görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta TIR'ın dorsesi yolcu otobüsünün üzerine kaydı! Kaza anı kamerada: Şoför hayatını kaybetti, 14 yaralı

TIR'ın dorsesi otobüsün üzerine kaydı! Şoför kurtarılamadı
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
'3 günlük stok yapın' çağrısı ülkeyi karıştırdı: Rafları boşaltan İngilizler en çok tuvalet kağıdı stokladı!

Korkutan uyarı sonrası tüketim çıldırdı! En çok o ürün stoklandı
Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf

Menajeri itiraf etti! Dört büyükler aynı yıldızın peşinde
Mustafa Sarıgül 200 bin dolar iddiasını yalanladı

Mustafa Sarıgül 200 bin dolar iddiasını yalanladı
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni

Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni