Minik taekwondocular 'Batı Grubu Seçmelerinde' ter döktü

Bilecik'te 'Taekwondo Minikler Batı Grubu Müsabakaları İl Seçmeleri' gerçekleştirildi.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda 'Taekwondo Minikler Batı Grubu Müsabakaları İl Seçmeleri' düzenlendi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalarda minik sporcular, bir üst tura yükselmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi. Organizasyon, sporcuların performansı ve mücadele gücüyle izleyenlerden tam not aldı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen seçmelerin, altyapı sporcularının gelişimine katkı sağladığı belirtildi. Turnuva boyunca antrenörler, hakemler ve sporcu aileleri heyecana ortak oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı