Bilecik'te masa tenisinde hedef başarı

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde masa tenisinde hedef başarı olarak belirlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde düzenlenen masa tenisi antrenmanları aralıksız sürüyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular, koordinasyon ve refleks antrenmanlarıyla idmanlara başlıyor. Antrenmanlarda temel vuruş teknikleri ve ayak oyunlarıyla tempo yükseltilirken, maç simülasyonlarıyla sporcuların strateji geliştirmeleri sağlanıyor. Yapılan çalışmalarla sporcuların hem teknik kapasitelerinin hem de oyun zekalarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Disiplinli ve planlı antrenman programlarıyla masa tenisinde başarıyı hedefleyen sporcular, her antrenmanda performanslarını bir adım ileriye taşıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Masada hız var, oyunda disiplin var, hedefte başarı var. Spor okullarımızda yetişen sporcularımızın gelecekte önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz" dedi. - BİLECİK