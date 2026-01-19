Haberler

Bilecik'te masa tenisinde hedef başarı

Bilecik'te masa tenisinde hedef başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Okulları bünyesinde masa tenisi antrenmanlarını sürdürüyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarla sporcuların teknik kapasiteleri ve oyun zekalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde masa tenisinde hedef başarı olarak belirlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde düzenlenen masa tenisi antrenmanları aralıksız sürüyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular, koordinasyon ve refleks antrenmanlarıyla idmanlara başlıyor. Antrenmanlarda temel vuruş teknikleri ve ayak oyunlarıyla tempo yükseltilirken, maç simülasyonlarıyla sporcuların strateji geliştirmeleri sağlanıyor. Yapılan çalışmalarla sporcuların hem teknik kapasitelerinin hem de oyun zekalarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Disiplinli ve planlı antrenman programlarıyla masa tenisinde başarıyı hedefleyen sporcular, her antrenmanda performanslarını bir adım ileriye taşıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Masada hız var, oyunda disiplin var, hedefte başarı var. Spor okullarımızda yetişen sporcularımızın gelecekte önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler

Maç biter bitmez söyledikleriyle taraftarı coşturdu
Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı

Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı
Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi
Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve

Trump'ın tehdidi piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi