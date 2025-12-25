Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Gençler İl Birinciliği müsabakaları, sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen müsabakalarda genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği performansları izleyenlerden takdir topladı. Organizasyon süresince fair-play ruhu ön planda tutulurken, müsabakalar sorunsuz şekilde sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Müsabakalara katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize, okullarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK