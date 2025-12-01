Bilecik'te Masa Tenisi Antrenmanları Devam Ediyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde masa tenisi antrenmanları, hız kesmeden devam ediyor.

Bozüyük'te düzenlenen masa tenisi antrenmanlarında sporcular, gün boyunca reflekslerini güçlendiren, dikkat ve hız gerektiren yoğun bir çalışma programı gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde yürütülen antrenmanlar, alanında uzman antrenörlerin rehberliğinde sürdürülüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Her vuruşta daha iyiye ulaşmayı hedefleyerek enerjimizi zirvede tuttuk. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde, alanında uzman antrenörlerimizin rehberliğinde masa tenisi antrenmanlarımız hız kesmeden devam ediyor" dedi. - BİLECİK