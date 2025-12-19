Bilecik'te karate spor okullarında yoğun tempo

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde sürdürülen karate antrenmanları, spor okullarında yoğun tempo devam ediyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda; denge, çeviklik ve refleks gelişimini hedefleyen antrenman programları uygulanıyor. Disiplinli tekrarlarla sporcuların öz kontrol ve kararlılık duyguları pekiştirilirken, kondisyon artırıcı egzersizler ve müsabakalarla eğitimler destekleniyor. Karate branşında yürütülen çalışmalar, sporculara mücadele ruhu ve özgüven kazandırmasının yanı sıra sağlıklı bir yaşam bilinci oluşturmayı da amaçlıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımızda çocuklarımız ve gençlerimiz sadece fiziksel olarak değil, zihinsel ve karakter gelişimi açısından da önemli kazanımlar elde ediyor. Karate branşı, disiplin, özgüven ve mücadele ruhu kazandıran çok değerli bir spor dalıdır" dedi. - BİLECİK