Bilecik'te judo turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu

Bilecik'te gerçekleştirilen judo turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu

Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Haftası Judo Turnuvası gerçekleştirildi. İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva milli sporcuların da katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı