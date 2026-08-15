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Bilecik'te Kick Boks Şampiyonası Başladı

Bilecik'te Kick Boks Şampiyonası Başladı
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Bilecik'te 2. İller Arası Kick Boks Şampiyonası, 21 ilden 480 sporcunun katılımıyla başladı. Açılış seremonisinde konuşan İl Müdürü Ramazan Demir, sporculara başarılar dileyerek şampiyonanın centilmence geçmesini temenni etti.

Bilecik'te bu yıl 2.'si düzenlenen İller Arası Kick Boks Şampiyonası'na 21 ilden 480 sporcu katıldı.

Bilecik'te 21 ilden 480 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Farklı illerden gelen sporcuların kıyasıya mücadele edeceği şampiyonada, sporcular dereceye girebilmek için ringde ter dökecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, "21 ilden 480 sporcumuzu Bilecik'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, şampiyonanın centilmence ve güzel mücadelelere sahne olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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