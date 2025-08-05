Bilecik'te Gençler Arası Satranç Turnuvası Finalistleri Belirlendi

Bilecik'te Gençler Arası Satranç Turnuvası Finalistleri Belirlendi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12-18 yaş arası satranç turnuvasında finalistler belirlendi. Turnuvada centilmenlik ve dostluk ön planda tutuldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12-18 yaş arası satranç turnuvasında finalistler belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce bir satranç turnuvası düzenlendi. Gençler turnuvaya yoğun katılım gösterdi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada, centilmenlik ve dostluk ön planda oldu. Her hamlenin dostluk için yapıldığı turnuvanın karşılaşmaları sonunda, finale kalan genç satranç oyuncuları ödüllerini İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun elinden aldı. Turnuvaya katılan tüm gençleri tebrik eden İl Müdürü Türkoğlu, "Bu tür etkinliklerle gençlerimizin hem zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyoruz. Kazanan sadece bir kişi değil, aslında hepimiz olduk" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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