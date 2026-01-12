Haberler

Bilecik'te voleybol grup müsabakaları tamamlandı

Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Genç A Kız-Erkek Voleybol Grup Müsabakaları 3 gün süren maçların ardından tamamlandı. Turnuvada dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Genç A Kız-Erkek Voleybol Grup Müsabakaları, 3 gün süren karşılaşmaların ardından sona erdi. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda, genç sporcular sahada kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar belirlenirken, kupa ve ödüller Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi. Müsabakalar boyunca sporcuların ortaya koyduğu performans, izleyenlerden tam not aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Turnuvaya mücadeleleriyle renk katan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

