Bilecik'te cimnastik spor okulları yoğun ilgi görüyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde sürdürülen cimnastik antrenmanları, yoğun ilgi görüyor.

Bilecik'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında gerçekleştirilen cimnastik antrenmanları, alanında uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor. Antrenmanlar; esneklik, denge ve kuvveti geliştirmeye yönelik ısınma çalışmalarıyla başlarken, yer hareketleri ve temel beceri uygulamalarıyla sürdürülüyor. Çalışmalar sayesinde sporcuların koordinasyon, vücut kontrolü ve hareket kabiliyetleri güçlendiriliyor. Cimnastik eğitimleriyle çocukların yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda disiplin, özgüven ve öz kontrol becerilerinin de artırılması hedefleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Cimnastik, çocuklarımızın erken yaşta spora başlaması ve çok yönlü gelişimi açısından son derece önemli. Spor okullarımızda uzman antrenörlerimizle birlikte disiplinli, özgüvenli ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. - BİLECİK