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Bilecik'te ÇEDES buluşmasında 5 öğrenci Gençlik ve Spor İl Müdürü ile görüştü

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Bilecik'te ÇEDES buluşmasında 5 öğrenci Gençlik ve Spor İl Müdürü ile görüştü
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Bilecik'te Okul Müdürü İbrahim Aydoğar ve 5 öğrenci, ÇEDES Projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile görüştü. Görüşmede çevre bilinci ve toplumsal değerler konuşuldu; Demir, projenin çocukların duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu söyledi.

Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İbrahim Aydoğar ve 5 öğrenci, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi.

Düzenlenen buluşmada, öğrenciler ve öğretmenlerle projenin amaçları üzerine sohbet edildi. Çevre bilincinin geliştirilmesi ve toplumsal değerlerin korunmasına yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede, öğrencilerin projeye ilişkin düşünceleri paylaşıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Çocuklarımızın çevreye duyarlı, değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşıyor. Bu tür projelerle öğrencilerimizin hem çevre bilinci kazanmasını hem de toplumsal değerlerimizi daha yakından tanımasını destekliyoruz. İbrahim Aydoğar'a, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu anlamlı buluşma için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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