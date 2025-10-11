Bilecik'te Amatör Spor Haftası Kutlandı

Bilecik'te, Amatör Spor Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Merkez Sentetik Saha'da program kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte, Amatör Spor Haftası'nın her sene ekim ayının ikinci haftasında kutlandığını hatırlattı.

Hafta çerçevesinde 7'den 70'e herkesi spora teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getiren Tosun, şöyle konuştu:

"Özellikle çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedefimizdir. Bunlarda tesislerle oluyor. Yapımı devam eden Edebali Stadı tamamlandığında her türlü spor yapma imkanına kavuşacak. Gençlerimizden isteğimiz sporu bırakmayın. Zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayacak en güzel araç spor. Sağlıklı nesiller olmanızı istiyoruz."

Çeşitli spor branşların gösterisi ve tanıtım stantlarının ziyaret edildiği etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, amatör spor kulübü yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.