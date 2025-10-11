Haberler

Bilecik'te Amatör Spor Haftası Kutlandı

Bilecik'te Amatör Spor Haftası Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Merkez Sentetik Saha'da düzenlenen etkinlikte Amatör Spor Haftası'nı kutladı. Başkan Nusret Tosun, herkesin spora teşvik edilmesi ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

Bilecik'te, Amatör Spor Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Merkez Sentetik Saha'da program kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte, Amatör Spor Haftası'nın her sene ekim ayının ikinci haftasında kutlandığını hatırlattı.

Hafta çerçevesinde 7'den 70'e herkesi spora teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getiren Tosun, şöyle konuştu:

"Özellikle çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedefimizdir. Bunlarda tesislerle oluyor. Yapımı devam eden Edebali Stadı tamamlandığında her türlü spor yapma imkanına kavuşacak. Gençlerimizden isteğimiz sporu bırakmayın. Zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayacak en güzel araç spor. Sağlıklı nesiller olmanızı istiyoruz."

Çeşitli spor branşların gösterisi ve tanıtım stantlarının ziyaret edildiği etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, amatör spor kulübü yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Spor
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi

Demirtaş'ın tahliyesine engel mi oldu? Öcalan bizzat yanıt verdi
Wilma Elles çocuklarıyla Fransa'da korku dolu anlar yaşadı

Ünlü oyuncu çocuklarıyla birlikte kaldıkları otelde ölümden döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu

Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu
Wilma Elles çocuklarıyla Fransa'da korku dolu anlar yaşadı

Ünlü oyuncu çocuklarıyla birlikte kaldıkları otelde ölümden döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.