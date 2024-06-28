Üye Girişi
Haberler

Bilecik Edebali Stadı'nın açılış tarihi belli oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 2014 yılında çatısı çöken ve 2021 yılında yapımına başlanan Edebali Stadı'nın açılış tarihi belirlendi. Yapım çalışmaları hızlandırılan stadın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor.

Bilecik'te 2014 yılında yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve 2021 yılında da yıkımı tamamlanarak yapımına başlanan Edebali Stadı'nın açılış tarihi belli oldu.

2014 yılında yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken, ardından depreme uygun olmadığı için senelerdir taraftar alınamayan Edebali Stadı için Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 2020 yılında 19 milyonluk ödenek oluşturulmuştu. Ardından stadın yıkım çalışmaları başlarken, 2021 yılında yeni stadın temelleri atılmıştı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yapımı devam eden Bilecik Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aygöl, aynı zamanda hızlandırılması için gerekli talimatları verdi. Vali Aygöl, yapımı devam eden stat hakkında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını söz verdiğimiz gibi stadımızda kutlayacağız. Artık bizim her türlü etkinliklerimize ev sahipliği yapacak olan stadımızda çalışmalar sona doğru gelmekte. Bilecik artık stat özlemi çekmeyecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bilecik Edebali Stadı Cumhuriyet Bayramı Bilecik Spor Güncel Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

 Esad'ın 'Girişimlere açığız' mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Esad'ın "Girişimlere açığız" mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Bakmadan Geçme

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi! Temettü nedir? Temettü ödemesi nedir, ne işe yarar? Temettü kimlere verilir? LGS'de kaç kişi tam puan aldı? 500 tam puan alan kaç kişi var? Burun kanaması neden olur? Stres burun kanaması yapar mı? Burun kanaması için ne yapmalıyız? Enflasyon ne zaman düşecek? Eylül ayında enflasyon düşer mi, ne olur? Gaslighting nedir? Psikolojik Manipülasyon ne demek? Gaslighting'e maruz kaldığını nasıl anlarsın? Kelebek hastalığı nedir, neden olur? Lupus hastalığı belirtileri ne, nasıl tedavi edilir? Melih Gökçek Filenin Sultanları olayı ne? Melih Gökçek Filenin Sultanları ile ilgili ne söyledi? Şükrü Özyıldız hangi dizide oynayacak? Şükrü Özyıldız ve Hadise aynı dizide mi oynayacak? Elektriğe zam geldi mi? Elektrik faturası zammı ne zaman uygulanacak? Gri liste nedir, ne anlama geliyor? Türkiye gri listeden çıkınca ne olur? Türk vatandaşları neden vize alamıyor? Vize reddi neden olur? TRABZON LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? TRABZON'DA liseler kaç puanla alıyor? TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI! Türkiye gri listeye ne zaman girdi? Gri listeden çıkması neden önemli? ŞANLIURFA LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? ŞANLIURFA'DA liseler kaç puanla alıyor?
Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title