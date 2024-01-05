Bilecik Bahçelievler Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu Tesislerine Zam Yapıldı
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu Tesislerinin fiyatlarına zam yapıldı. Yetişkin yüzme ve fitness üyelik ücretleri artırıldı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu Tesislerinin fiyatlarına zam yapıldı.
Bahçelievler Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu Tesislerine 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yüzme seansları ve fitness salonu kullanımı için fiyatlarında zam yapıldı. Buna göre yetişkin yüzme üyelik ücretleri 8 seans ücreti 650 TL, 4 seans ücreti 350 TL, üyelik kartı ücreti ise 100 TL'ye çıkarıldı. Fitness üyelik ücretleri aylık 450 TL'ye çıkarılırken, üyelik kartı ücreti ise 100 TL'ye çıkarıldı. - BİLECİK