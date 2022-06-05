Bilardo Şöhretler Turnuvası'nda şampiyon Baha oldu - Haberler

Verhoeven Cup İstanbul Şöhretler Karması 3 Bant Bilardo Turnuvası finalinde oyuncu Dağhan Külegeç ile karşılaşan şarkıcı Baha, şampiyonluğa ulaştı.

Bilardo Akademisi'nin ev sahipliğinde 31 Mayıs'ta başlayan ve 3 gün süren Verhoeven Cup İstanbul Şöhretler Karması 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi. Turnuvanın ilk gününde "Survivor" şeklinde karşılaşan ünlüler, 4'erli gruplara ayrılarak kozlarını paylaştı. Her grupta 2 kişinin elendiği karşılaşmalarda 2 kişi bir üst tura çıktı. İkinci gün yapılan elemeler sonrasında ise 4 kişi finallere kaldı.

Turnuvada mücadele eden sanatçılardan Dağhan Külegeç, Baha, Sarper Semiz, Can Özsobay, Cengiz Baltepe ve Bülent Özdemir açıklamalarda bulundular. Bilardonun çok keyifli bir spor olduğu söyleyen ünlü isimler, herkesi bilardo oynamaya davet ettiler.