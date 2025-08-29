Bilal Bayazıt: 'Gün Birlik Günü'

Kayserispor'un başarılı kalecisi Bilal Bayazıt, günün birlik günü olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazıt, son oynanan Galatasaray maçında verilen tepkilere sonrası sessizliğini bozdu. Yanlış anlaşılmaların giderildiğini belirten Bilal Bayazıt yaptığı paylaşımda, "Çocukluğumdan beri taraftarı olduğum ve şanlı formasını terlettiğim memleketimin takımı olan sevgili Kayserispor ailem; Dün olduğu gibi bugün ve yarın da takımımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yanlış anlaşılmaların giderildiğini, asla taraftarlarımıza karşı bir art niyetim olamayacağını vurgulayarak; Kayserispor olarak, omuz omuza, hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Gün birlik günü" dedi. - KAYSERİ