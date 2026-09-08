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Bigaspor orta saha transferini gecikmeli açıkladı

Bigaspor orta saha transferini gecikmeli açıkladı
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3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta seyircisiz oynadığı ilk maçında evinde Uşakspor'la 1-1 berabere kalan Bigaspor transfer dönemi sona ermesine rağmen lisansını çıkardığı bir transferini daha açıkladı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta seyircisiz oynadığı ilk maçında evinde Uşakspor'la 1-1 berabere kalan Bigaspor transfer dönemi sona ermesine rağmen lisansını çıkardığı bir transferini daha açıkladı. Mavi-beyazlılar, Erzincan Futbol'dan orta saha oyuncusu Arda Berkay Araz (21) ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mavi-beyaz formamız altında göstereceği mücadele ve katkıyla takımımıza güç katacağına inandığımız Arda Berkay Araz'a Bigaspor ailemize hoş geldin diyoruz" denildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de 20 maça çıkan Arda, 1 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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