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Bigaspor'da imzalar sürüyor

Bigaspor'da imzalar sürüyor
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3. Lig kulübü Bigaspor, iç transferde stoper Kaan Şentürk, dış transferde ise orta saha Mustafa Can Karagöz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

3'üncü Lig kulüplerinden Bigaspor, iki oyuncuyla daha el sıkıştı. Mavi-beyazlılar iç transferde stoper Kaan Şentürk (24) ile anlaşırken, dış transferde İstanbul Beylikdüzüspor'dan orta saha oyuncusu Mustafa Can Karagöz'ü (24) kadrosuna kattı. İki futbolcuyla da 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Çanakkale ekibinden yapılan açıklamada, "Anlaşmaların oyuncularımız ve kulübümüz için hayırlı olmasını diliyor, birlikte yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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