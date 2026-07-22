Bigaspor'da imzalar sürüyor

3'üncü Lig kulüplerinden Bigaspor, iki oyuncuyla daha el sıkıştı. Mavi-beyazlılar iç transferde stoper Kaan Şentürk (24) ile anlaşırken, dış transferde İstanbul Beylikdüzüspor'dan orta saha oyuncusu Mustafa Can Karagöz'ü (24) kadrosuna kattı. İki futbolcuyla da 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Çanakkale ekibinden yapılan açıklamada, "Anlaşmaların oyuncularımız ve kulübümüz için hayırlı olmasını diliyor, birlikte yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı